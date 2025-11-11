Aseguran vehículo robado con más de mil cartuchos en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano que realizaban labores de reconocimiento en la zona serrana del municipio de Concordia aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo y que en su interior contenía un arsenal.

El hallazgo se registró durante los recorridos de vigilancia efectuados por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en caminos rurales y brechas del municipio serrano, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en la región.

Según la información proporcionada, los efectivos castrenses ubicaron el automóvil abandonado durante el patrullaje. Al verificar los datos de la unidad en la base de datos nacional, se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente.

En la inspección del interior, los militares localizaron y aseguraron mil 087 cartuchos útiles de diferentes calibres, así como un cargador.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el aseguramiento, la procedencia del material bélico ni si se efectuó la detención de personas vinculadas al caso.