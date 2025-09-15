$!Aseguran vehículo robado que se dejó en estacionamiento público del Paseo del Ángel, en Culiacán

Se trata de una camioneta Mitsubishi, color plateado, la cual se dejó abandonada en la zona de estacionamiento que se encuentra por la calle Ángel Flores, entre las avenidas Ramón Corona y Aquiles Serdán, frente a una escuela primaria y a un costado de las oficinas de un medio de comunicación.

Un vehículo robado fue asegurado durante la tarde de este lunes por elementos de la Secretaría de Marina en un estacionamiento público que se encuentra en el Paseo del Ángel de Culiacán, en el sector Centro.

La unidad fue localizada por el personal naval, quien procedió a llevar a cabo su aseguramiento a partir de que verificaron sus características con la Plataforma de México y comprobaron que contaba con reporte de robo.

Cabe señalar que se desconoce cómo es que el vehículo terminó quedando abandonado en el lugar y hasta el momento no se ha registrado la captura de los posibles responsables del robo.

En tanto, los marinos solicitaron la ayuda de una grúa para remolcar la camioneta y llevarla a disposición del área de Bienes Asegurados de la Fiscalía General, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente y se encargará de las diligencias para su recuperación y entrega a su propietario legítimo.