Aseguran vehículo robado tras reporte de detonaciones en colonia Lomas del Sol, Culiacán

CULIACÁN. _ Un vehículo fue asegurado durante la tarde de este lunes luego de haberse reportado una balacera en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

Elementos de la Guardia Nacional se desplazaron al sector tras recibir reportes de disparos. Al llegar, localizaron una unidad automotriz sospechosa en el lugar.

Se trata de un automóvil marca Honda Civic, color plateado, de modelo reciente, del cual verificaron que contaba con reporte de robo actual al cotejar sus datos con la Plataforma de México.

El aseguramiento se llevó a cabo en la calle Ámsterdam, entre la calle Roma y Londres, frente a un parque.

El personal de seguridad solicitó la intervención de una grúa para remolcar el vehículo robado y llevarlo hacia la autoridad competente.

Cabe señalar que la unidad recuperada no presentaba impactos de bala en su carrocería, contrario a lo que indicaban los reportes iniciales.