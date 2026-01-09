$!Aseguran vehículo y motocicleta con reporte de robo al norte de Culiacán

Agentes de seguridad pública hallaron y aseguraron una motocicleta y un vehículo con reportes de robo tras recorridos por el norte de Culiacán.

Miembros de la Policía Estatal Preventiva desplegaron patrullajes de vigilancia, el primero en el fraccionamiento Urbivilla del Prado.

En este punto, los policías estatales localizaron un vehículo KIA Forte, mal estacionado y con vidrios polarizados, que al consultar sus datos se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente.