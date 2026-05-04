Seguridad
|
Operativo de seguridad

Aseguran vehículos con reporte de robo en torre de departamentos del Tres Ríos

Elementos del GOES realizaron una inspección en un inmueble del sector Tres Ríos tras recibir reportes sobre la presencia de personas con armas de fuego; no hay reporte de personas detenidas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/05/2026 13:48
04/05/2026 13:48

CULIACÁN._ Tras una denuncia ciudadana anónima, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo la noche de este domingo en una torre de departamentos del sector Tres Ríos.

La movilización se activó ante el reporte del ingreso de civiles armados al inmueble. De acuerdo con la información recabada, los hechos estarían relacionados con un tiroteo ocurrido la madrugada del mismo domingo en una plaza comercial contigua.

Durante la inspección de las instalaciones, las autoridades localizaron dos vehículos que cuentan con reporte de robo en el área de estacionamiento. No se informó sobre la localización de las personas señaladas en la denuncia inicial ni se reportaron personas detenidas tras la revisión del inmueble.

El despliegue policial forma parte de las acciones de respuesta a las alertas ciudadanas recibidas a través del número de emergencias, tras los recientes hechos de violencia registrados en esa zona de la ciudad.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Operativo de Seguridad
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube