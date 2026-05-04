Aseguran vehículos con reporte de robo en torre de departamentos del Tres Ríos

CULIACÁN._ Tras una denuncia ciudadana anónima, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo la noche de este domingo en una torre de departamentos del sector Tres Ríos.
La movilización se activó ante el reporte del ingreso de civiles armados al inmueble. De acuerdo con la información recabada, los hechos estarían relacionados con un tiroteo ocurrido la madrugada del mismo domingo en una plaza comercial contigua.
Durante la inspección de las instalaciones, las autoridades localizaron dos vehículos que cuentan con reporte de robo en el área de estacionamiento. No se informó sobre la localización de las personas señaladas en la denuncia inicial ni se reportaron personas detenidas tras la revisión del inmueble.
El despliegue policial forma parte de las acciones de respuesta a las alertas ciudadanas recibidas a través del número de emergencias, tras los recientes hechos de violencia registrados en esa zona de la ciudad.