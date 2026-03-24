$!Aseguran vehículos con reporte de robo y placas sobrepuestas, en Culiacán

Durante recorridos de vigilancia en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa localizaron y aseguraron vehículos que contaban con reporte de robo, y tenían placas sobrepuestas.
En un primer hecho, en la sindicatura de Aguaruto, personal estatal recibieron denuncia de un Kia Rio en estado de abandono.
Al encontrar dicha unidad, verificaron los datos del sedán en Plataforma México, y confirmaron que cuenta con reporte de robo un día previo a su localización.
Mientras que en Alturas del Sur, también en la capital, hallaron en estado de abandono una camioneta Chevrolet Suburban, con placas del extranjero.
Luego de cotejarla en la base de datos, se informó que las placas que portaba no correspondían a la unidad, por lo que fue asegurada.
Ambas unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar lo que marca la ley.