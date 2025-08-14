Aseguran vehículos robados, arma y droga durante cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos vehículos con reporte de robo y un arma de fuego fueron asegurados tras una orden de cateo realizada en un domicilio del fraccionamiento Vía San José, al oriente de Culiacán.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos militares y policiales se encontraban resguardando un domicilio en específico cuando se emitió una Orden Técnica de Investigación para ingresar al mismo.

Durante el cateo, las autoridades localizaron dos vehículos y de los cuales, al cotejar sus datos con la Plataforma de México, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarlos.

También se confiscó un arma larga tipo AR15, un estuche con dos cargadores de arma corta desabastecidos y dos cargadores de arma larga abastecidos, además de un frasco con hierba verde con las características de la marihuana.

Dichos indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes; el inmueble también quedó asegurado.

Las labores fueron realizadas por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.