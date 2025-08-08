$!Aseguran vehículos robados, armas y equipo táctico en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos con reporte de robo, armamento y equipo táctico durante un operativo de vigilancia en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió mientras los agentes realizaban labores de patrullaje sobre la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del entronque hacia El Dorado, cuando detectaron dos camionetas tipo SUV, una Honda CR-V y una Toyota RAV4, que emprendieron la huida al notar la presencia policial.

Tras un seguimiento, los vehículos fueron localizados abandonados y con las puertas abiertas en calles de la sindicatura. Al inspeccionarlos, los agentes encontraron en su interior fusiles, cargadores y equipo táctico, por lo que procedieron al aseguramiento del material. Al revisar las unidades localizaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62 mm con sus respectivos cargadores abastecidos; un fusil Colt AR-15 calibre 5.56 mm con su respectivo cargador abastecido; 20 cargadores para arma larga calibre 7.62x39 mm; siete cargadores para arma larga calibre 5.56x45 mm; siete contenedores para placas balísticas, con 2 placas cada uno y seis cascos balísticos.

Cabe señalar que, luego de cotejar los datos recabados de las unidades, se corroboró que ambas cuentan con reporte de robo. Todo lo anterior fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias correspondientes.