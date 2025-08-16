$!Aseguran y destruyen más de 75 mil litros de droga en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN._ Más de 75 mil litros de distintos tipos de droga fueron asegurados con la destrucción de siete áreas de concentración de sustancias químicas y un plantío de mariguana en poblados de los municipios de Culiacán y Cosalá.

Las labores de aseguramiento se realizaron en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

El personal localizó los campos clandestinos en las comunidades de Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino, El Habal y en las inmediaciones de la presa Vinoramas, todos pertenecientes a Culiacán; por su parte, en Cosalá fueron ubicados en el poblado El Ranchito.

En total, las autoridades decomisaron 31 bidones con aproximadamente mil 610 litros de acetona; 9 tambos con cerca de mil 890 litros de metanol; 9 bidones con unos 480 litros de alcohol etílico; una olla con aproximadamente 10 litros de precursores químicos y 3 bidones con cerca de 100 litros de precursores químicos.

También seis bidones conteniendo aproximadamente 300 litros de tolueno; seis bidones con cerca de 300 litros de ácido clorhídrico; tres bidones conteniendo aproximadamente 75 litros de sustancias desconocidas; y tres bidones con unos 75 litros de sustancias desconocidas.