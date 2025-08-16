$!Aseguran y destruyen más de 75 mil litros de droga en Culiacán y Cosalá

CULIACÁN._ Más de 75 mil litros de distintos tipos de droga fueron asegurados con la destrucción de siete áreas de concentración de sustancias químicas y un plantío de mariguana en poblados de los municipios de Culiacán y Cosalá.
Las labores de aseguramiento se realizaron en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.
El personal localizó los campos clandestinos en las comunidades de Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino, El Habal y en las inmediaciones de la presa Vinoramas, todos pertenecientes a Culiacán; por su parte, en Cosalá fueron ubicados en el poblado El Ranchito.
En total, las autoridades decomisaron 31 bidones con aproximadamente mil 610 litros de acetona; 9 tambos con cerca de mil 890 litros de metanol; 9 bidones con unos 480 litros de alcohol etílico; una olla con aproximadamente 10 litros de precursores químicos y 3 bidones con cerca de 100 litros de precursores químicos.
También seis bidones conteniendo aproximadamente 300 litros de tolueno; seis bidones con cerca de 300 litros de ácido clorhídrico; tres bidones conteniendo aproximadamente 75 litros de sustancias desconocidas; y tres bidones con unos 75 litros de sustancias desconocidas.
Con la suma de las cifras anteriores, se calcula que fueron aproximadamente 75 mil 375 litros de diferentes tipos de droga lo que fue asegurado.
Junto con ello, también se confiscaron siete tinas vacías, una mezcladora, un reactor vacío, tres condensadores vacíos; ollas, bidones, contenedores, quemadores, mangueras; tres costales con aproximadamente 150 kilogramos de sosa cáustica en escamas; y un sistema de almacenamiento de agua improvisado.
Además, en el poblado Camanaca, perteneciente a Culiacán, el personal militar localizó y destruyó un plantío de mariguana con una superficie de 100 metros cuadrados, con una densidad de seis plantas por metro cuadrado y una altura promedio de 1.5 metros.
Todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes. Además, se dio aviso de la destrucción del sembradío.
La labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.