$!Asesinado con huellas de violencia encuentran un hombre en un baldío en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento San Jorge.

El reporte del hallazgo se emitió a las 07:20 horas, indicado un predio enmontado sobrellevar calle Matehuala entre el Libramiento II y la calle Ciudad del Maíz del mencionado asentamiento.

El hallazgo fue gracias al reporte ciudadano de vecinos que se trasladaban a sus lugares de trabajo, que indicaron se trataba del cuerpo de un hombre atado de pies y manos y presentaba huellas de violencia.