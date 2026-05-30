$!Asesinado con huellas de violencia encuentran un hombre en un baldío en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento San Jorge.
El reporte del hallazgo se emitió a las 07:20 horas, indicado un predio enmontado sobrellevar calle Matehuala entre el Libramiento II y la calle Ciudad del Maíz del mencionado asentamiento.
El hallazgo fue gracias al reporte ciudadano de vecinos que se trasladaban a sus lugares de trabajo, que indicaron se trataba del cuerpo de un hombre atado de pies y manos y presentaba huellas de violencia.
La circulación por la calle Matehuala fue cerrada por elementos de la Policía Municipal que acordonaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Después de las diligencias correspondientes, los peritos autorizaron al personal funerario el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.
El occiso vestía pantalón de mezclilla color azul, camisa y zapatos en color café y se apreciaba de 35 años aproximadamente.