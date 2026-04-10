Asesinan a 20 personas en solo 3 días en Sinaloa; Culiacán concentra la mayoría

En solo tres días, 20 personas fueron asesinadas en Sinaloa. Del miércoles 8 al viernes 10 de abril, 18 hombres y 2 mujeres fueron privadas de la vida; 15 de ellos fueron en Culiacán y el resto en Mazatlán, Elota, Escuinapa y Ahome.

La ola violenta de estos tres días inició el pasado miércoles 8 de abril, cuando se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres al Secretariado Federal.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Las Glorias; otra más frente a una tienda de conveniencia en la colonia Aquiles Serdán; y una más falleció tras un ataque a balazos en la colonia Prados del Sol.

En Escuinapa, un agente de la Policía Municipal fue asesinado en la colonia Santa Lucía, pero su caso no fue sumado a la estadística y fue calificado como “homicidio tipo agresión a la autoridad” por parte de la FGE.

Otro caso que la Fiscalía no incluyó en su reporte fue el asesinato de un joven la noche de ese día en el fraccionamiento Villas del Rey, en Mazatlán, donde también un menor de edad resultó herido.

El jueves 9 de abril, en el Centro de Culiacán, cerca de las 12:45 horas una mujer fue asesinada afuera de un conocido bar, entre la calle Francisco Villa y el bulevar Gabriel Leyva Solano.

La mujer quedó tendida bocarriba sobre una rampa que da acceso hacia el establecimiento.

La tarde del jueves estuvo marcada por una racha de violencia en distintas colonias de la capital: a las 17:40 horas, un hombre murió tras ser acribillado cerca de un mini súper en la colonia Guadalupe Victoria, en el cruce de las calles Licenciado Jesús Ureta y Fray Andrés Tello.

A las 18:00 horas, dos hombres fueron asesinados a balazos mientras circulaban a bordo de un carro en la zona conocida como KZ4, en el cruce de la Calzada Heroico Colegio Militar y el bulevar Francisco I. Madero.

En el sitio murió Cristian, de 30 años, quien se encontraba en el asiento del piloto, y el copiloto también perdió la vida, pero no se ha revelado su identidad.

En simultáneo a ese hecho, Francisco Javier, de 20 años de edad, fue asesinado en un ataque a balazos en la colonia Los Huertos, entre la Avenida del Bebedero y la calle de la Pradera, donde viajaba en un vehículo cuando fue agredido por civiles armados.

El sexto crimen mortal en la capital fue en la colonia Bachigualato, alrededor de las 19:30 horas sobre la avenida Futura Oriente, casi en esquina con la calle Rafael Aldivar y a una cuadra del panteón del sector, sitio donde asesinaron a un hombre sin identificar.

La jornada del jueves también contó con un homicidio en el municipio de Ahome, en la sindicatura Higuera de Zaragoza; y otro más cerca de la carretera estatal La Cruz–Potrerillo del Norote, en Elota.

Para el viernes continuó la tendencia violenta, con dos asesinatos registrados en los primeros minutos del día: Martín Eduardo, de 35 años, resultó herido durante un ataque con armas de fuego en la colonia Aeropuerto, en Culiacán, y falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

También una mujer fue privada de la vida tras un ataque directo con disparos de arma de fuego en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.

Para el mediodía siguieron los hechos fatales, con el homicidio de un hombre que presuntamente se desempeñaba como vendedor de carbón, en la colonia Nueva Galaxia, en el sector norte de Culiacán.

Un par de horas después, un motociclista fue asesinado a tiros a la orilla del dren Bacurimí, en el fraccionamiento Valle Alto; luego, frente a un domicilio fue atacado a tiros y asesinado un hombre identificado como Édgar Nivardi, en el fraccionamiento Villa Bonita, ambos en Culiacán.

El saldo previo al fin de semana alcanzó hasta el municipio de Mazatlán, donde una persona fue encontrada sin vida y emplayada en bolsas negras en la zona de mangle y maleza en el parque ubicado en las avenidas Grijalva y Juan Pablo II.