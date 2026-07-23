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Asesinan a 3 hombres en ataque armado en autobaño de Puesta del Sol, en Mazatlán

Los homicidios, registrados la noche del jueves, elevaron a seis el número de personas asesinadas durante la jornada en el puerto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/07/2026 19:56
23/07/2026 19:56

MAZATLÁN._ Tres hombres fueron asesinados a balazos la noche de este jueves en un autobaño ubicado en el Fraccionamiento Puesta del Sol, cerca de las instalaciones de la Yarda.

El ataque se registró a las 19:00 horas en la esquina de la Calle Genaro Estrada y la Avenida Cristóbal Colón.

Tras el hecho, los cuerpos de dos jóvenes quedaron cada uno a un costado de una camioneta, mientras que dos heridos más fueron trasladados a un hospital. Se indicó que las víctimas eran empleados del autobaño.

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Al lugar arribaron decenas de elementos policiacos y fuerzas federales. También acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes trasladaron a dos heridos y horas mas tarde se informó de la muerte de uno de ellos, sumando tres muertos en el ataque al autobaño.

Dos de los fallecidos fueron identificados como los hermanos Carlos Kamilo y Jorge “N”, de 17 y 22 años, respectivamente.

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Con este hecho, sumaron seis asesinados a balazos este jueves en el puerto. Tres fueron asesinados durante la madrugada en la Colonia Valle del Ejido.

Los homicidios se han registraron pese a la llegada de cientos de militares que vienen a reforzar la seguridad en Mazatlán.

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