$!Asesinan a 3 hombres en ataque armado en autobaño de Puesta del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres fueron asesinados a balazos la noche de este jueves en un autobaño ubicado en el Fraccionamiento Puesta del Sol, cerca de las instalaciones de la Yarda.

El ataque se registró a las 19:00 horas en la esquina de la Calle Genaro Estrada y la Avenida Cristóbal Colón.

Tras el hecho, los cuerpos de dos jóvenes quedaron cada uno a un costado de una camioneta, mientras que dos heridos más fueron trasladados a un hospital. Se indicó que las víctimas eran empleados del autobaño.