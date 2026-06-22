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Violencia

Asesinan a adolescente de 14 años frente a su domicilio en la colonia Los Girasoles, en Culiacán

La víctima acababa de llegar a su vivienda cuando fue atacada a balazos por hombres armados que viajaban en un vehículo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/06/2026 21:56
22/06/2026 21:56

Un adolescente de 14 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este lunes 22 de junio frente a su domicilio ubicado en la colonia Los Girasoles, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Cristian Yael, quien perdió la vida en el lugar de la agresión tras ser atacado por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Olivos, en la esquina con Laureles, cuando el menor acababa de arribar a su vivienda a bordo de una motocicleta.

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Las versiones preliminares señalan que, en ese momento, hombres armados que viajaban en un vehículo pasaron por el lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a asegurar el perímetro.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.

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