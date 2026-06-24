$!Asesinan a adolescente de 16 años en canchas de Loma de Rodriguera, en Culiacán

CULIACÁN._ Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 24 de junio en las inmediaciones de unas canchas deportivas de la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Fermín, vecino de la colonia Rotarismo y quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados que también viajaban en una unidad similar.

El ataque se registró alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Segunda Norte, esquina con Rey Gaspar, junto a una pista de terracería ubicada a un costado de unas canchas de futbol.

De acuerdo con los primeros reportes, al ser agredido a balazos, el menor abandonó la motocicleta e intentó escapar corriendo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó al suelo, donde perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.