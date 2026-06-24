$!Asesinan a adolescente de 16 años en canchas de Loma de Rodriguera, en Culiacán

CULIACÁN._ Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 24 de junio en las inmediaciones de unas canchas deportivas de la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.
La víctima fue identificada como Fermín, vecino de la colonia Rotarismo y quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados que también viajaban en una unidad similar.
El ataque se registró alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Segunda Norte, esquina con Rey Gaspar, junto a una pista de terracería ubicada a un costado de unas canchas de futbol.
De acuerdo con los primeros reportes, al ser agredido a balazos, el menor abandonó la motocicleta e intentó escapar corriendo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó al suelo, donde perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana revisaron al adolescente, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Con este crimen, suman dos menores de edad asesinados en menos de dos días en la zona norte de Culiacán. El pasado lunes 22 de junio, Cristian Yael, de 14 años, fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la colonia Los Girasoles, ubicada a poca distancia de Loma de Rodriguera.