Un joven identificado como Marcelino “N”, de 17 años de edad, murió asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles frente a un yonque y una estación de gas, en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.
El joven fue agredido a tiros alrededor de las 16:00 horas de este 25 de noviembre, sobre la calle Eulogio Parra, entre Joaquín Sánchez y Francisco Tolentino.
En el mismo evento, un hombre que presuntamente sería su padre, resultó herido de bala y fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad.
Personal del Ejército Mexicano acordonaron el perímetro de la escena, mientras que familiares acudieron a identificarlos ante las autoridades.
Peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron a desplegar las diligencias correspondientes, y luego el cuerpo fue llevado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo).