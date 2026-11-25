Un joven identificado como Marcelino “N”, de 17 años de edad, murió asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles frente a un yonque y una estación de gas, en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.

El joven fue agredido a tiros alrededor de las 16:00 horas de este 25 de noviembre, sobre la calle Eulogio Parra, entre Joaquín Sánchez y Francisco Tolentino.