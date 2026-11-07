Asesinan a Adriana Jacqueline en la colonia Azteca de Escuinapa

ESCUINAPA._ Una joven mujer fue asesinada con arma de fuego en la colonia Azteca, durante la tarde de este sábado en Escuinapa.

La víctima fue identificada como Adriana Jacqueline “N”, de 26 años, quien al parecer era jornalera agrícola.

El reporte de los hechos se presentó alrededor de las 14:45 horas en las calles Cuitláhuac y Ejidal, dondo fue encontrada una mujer herida de bala en la cabeza.

Al lugar acudió una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos determinaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Adriana Jacqueline al parecer fue atacada cuando estaba en la calle, se desconoce si en su domicilio, ya que solo señalaron que se escucharon detonaciones y después se le observó tirada sobre la terracería de la vialidad.

Este caso se convierte en el primer hecho de violencia reportado en lo que va de noviembre en el Escuinapa, tras por lo menos semana y media sin asesinatos.

Además, se trata del feminicidio número 23 registrado de junio pasado a la fecha en el municipio.