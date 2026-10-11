Asesinan a adulta mayor con heridas de arma blanca en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Asesinan a adulta mayor la tarde de este domingo en Villa Unión; la víctima presentaba huellas de tortura y heridas de arma blanca y fue agredida en su propia casa.

El reporte que señala a una mujer sin vida se emitió a las 17:20 indicando la calle Constitución casi esquina con Jesús Carranza, en la colonia Toledo Corro en Villa Unión.

Al parecer, sus agresores ingresaron a su domicilio y le causaron la muerte con heridas de arma blanca, además presentaba huellas de golpes en su rostro.

Familiares que fueron sometidos durante la agresión, reportaron el hecho a las autoridades.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada de Peritos de la Fiscalía que se encargaron de las diligencias correspondientes.

Autoridades no compartieron la identidad de la occisa, pero se precisó en el lugar que la adulta mayor contaba con 66 años de edad.

Con el asesinato de la adulta mayor, se eleva a cinco las mujeres asesinadas de manera violenta durante el mes de octubre en Mazatlán.