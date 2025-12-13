$!Asesinan a adulto mayor dentro de su casa en El Vergel, en Navolato

Un hombre de 66 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este sábado dentro de su vivienda en el poblado El Vergel, municipio de Navolato.
La víctima respondía al nombre de Juan Antonio “N”, de 66 años de edad, quien en la escena fue identificado por sus familiares como comerciante.
El reporte del hecho llegó a las autoridades alrededor de las 20:00 horas de este 13 de diciembre, al interior de un domicilio.
El homicidio fue reportado por familiares de la víctima, quienes ingresaron al inmueble y se encontraron al hombre sin vida y con heridas por proyectil de arma de fuego.
Hasta el momento, se desconocen detalles respecto a los presuntos responsables del asesinato del comerciante.
A la escena arribaron elementos de la Policía Municipal de Navolato, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y fue asegurada e intervenida por agentes de la Fiscalía General del Estado para comenzar las indagatorias.
En el sitio también hubo una grúa de la Fiscalía General del Estado, la cual trasladó una motocicleta que estaba afuera de la casa donde ocurrió el crimen.