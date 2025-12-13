$!Asesinan a adulto mayor dentro de su casa en El Vergel, en Navolato

Un hombre de 66 años de edad fue asesinado a balazos la noche de este sábado dentro de su vivienda en el poblado El Vergel, municipio de Navolato.

La víctima respondía al nombre de Juan Antonio “N”, de 66 años de edad, quien en la escena fue identificado por sus familiares como comerciante.

El reporte del hecho llegó a las autoridades alrededor de las 20:00 horas de este 13 de diciembre, al interior de un domicilio.