$!Asesinan a adulto mayor dentro de vivienda en la colonia La Lima, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado Israel “N”, de 66 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Lima, al oriente de Culiacán.

El homicidio fue reportado a las corporaciones de seguridad tras alertas sobre disparos de arma de fuego, aproximadamente a las 16:30 horas de este 6 de junio.

Los elementos localizaron al adulto mayor sin dentro de una casa ubicada por el callejón Libra, cerca de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, casi a espaldas del bulevar Diego Valadés Ríos o Malecón Nuevo.