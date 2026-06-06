$!Asesinan a adulto mayor dentro de vivienda en la colonia La Lima, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado Israel “N”, de 66 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia La Lima, al oriente de Culiacán.
El homicidio fue reportado a las corporaciones de seguridad tras alertas sobre disparos de arma de fuego, aproximadamente a las 16:30 horas de este 6 de junio.
Los elementos localizaron al adulto mayor sin dentro de una casa ubicada por el callejón Libra, cerca de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, casi a espaldas del bulevar Diego Valadés Ríos o Malecón Nuevo.
El hecho fue a unos metros de donde, el pasado 28 de mayo, otro hombre en muletas llamado Luis Enrique fue agredido a tiros mientras barría por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el cruce con el callejón mencionado.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue resguardada por fuerzas de seguridad.
Después agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al hecho, dieron fe de los acontecimientos y desplegaron las diligencias correspondientes.