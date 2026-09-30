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Violencia

Asesinan a adulto mayor en su casa de la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán

Hombres armados llegaron frente a su casa y le dispararon
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/09/2026 16:54
30/09/2026 16:54

MAZATLÁN._ Un adulto mayor fue asesinado con disparos de arma de fuego por hombres armados que llegaron hasta la puerta de su hogar y le dispararon.

La agresión se reportó a las 15:00 horas, indicando una vivienda de la calle Benjamín Argumedo entre las calles Jacinto Vázquez y Toma de Agua Prieta de la colonia Francisco Villa.

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El adulto mayor se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados llegaron hasta él y le dispararon en múltiples ocasiones hasta dejarlo inmóvil sobre el piso.

Policías Municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar del ataque, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

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La zona quedó acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado en el lugar como Óscar “N”, de 60 años.

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