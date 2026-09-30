$!Asesinan a adulto mayor en su casa de la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adulto mayor fue asesinado con disparos de arma de fuego por hombres armados que llegaron hasta la puerta de su hogar y le dispararon. La agresión se reportó a las 15:00 horas, indicando una vivienda de la calle Benjamín Argumedo entre las calles Jacinto Vázquez y Toma de Agua Prieta de la colonia Francisco Villa.

El adulto mayor se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados llegaron hasta él y le dispararon en múltiples ocasiones hasta dejarlo inmóvil sobre el piso. Policías Municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar del ataque, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.