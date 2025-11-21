$!Asesinan a agente de Tránsito en ataque armado en el bulevar Pedro Infante, en Culiacán

CULIACÁN._ Un agente de la unidad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito de Culiacán fue asesinado a balazos este viernes en un ataque armado sobre el bulevar Pedro Infante.
La víctima fue identificada en el lugar como David “N”, de aproximadamente 35 años de edad, con alrededor de 11 años en la corporación policial.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:40 horas de este 21 de noviembre sobre el bulevar Pedro Infante, cerca de una plaza localizada a un costado de la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán.
El oficial viajaba en su vehículo particular, un Honda Civic color blanco de modelo reciente, el cual quedó con las puertas del lado del copiloto abiertas.
Durante la agresión, los presuntos responsables habrían forzado ambas puertas para disparar al agente y posteriormente huir del sitio.