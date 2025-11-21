$!Asesinan a agente de Tránsito en ataque armado en el bulevar Pedro Infante, en Culiacán

CULIACÁN._ Un agente de la unidad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito de Culiacán fue asesinado a balazos este viernes en un ataque armado sobre el bulevar Pedro Infante.

La víctima fue identificada en el lugar como David “N”, de aproximadamente 35 años de edad, con alrededor de 11 años en la corporación policial.