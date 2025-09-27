Seguridad
Violencia

Asesinan a agente del Ministerio Público en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

La víctima, identificada como Marcial Roberto, fue atacada a balazos la noche del sábado sobre la calle Alianza
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2025 22:16
27/09/2025 22:16

CULIACÁN._ Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado fue asesinado la noche de este sábado en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Marcial Roberto, de entre 45 y 50 años, quien fue atacada a balazos alrededor de las 21:00 horas cuando circulaba sobre la calle Alianza, casi esquina con la calle 5 de Mayo.

Vecinos del sector reportaron la agresión al 911, lo que provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.

Peritos de la Fiscalía aseguraron la zona, levantaron casquillos percutidos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

