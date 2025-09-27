$!Asesinan a agente del Ministerio Público en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado fue asesinado la noche de este sábado en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Marcial Roberto, de entre 45 y 50 años, quien fue atacada a balazos alrededor de las 21:00 horas cuando circulaba sobre la calle Alianza, casi esquina con la calle 5 de Mayo.
Vecinos del sector reportaron la agresión al 911, lo que provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.
Peritos de la Fiscalía aseguraron la zona, levantaron casquillos percutidos y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.