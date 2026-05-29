$!Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Un automovilista murió asesinado a balazos durante la tarde de este viernes 29 de mayo, y frente al automóvil fue abandonado un cerdito de peluche, en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.
El crimen se cometió sobre la Calle Benito Juárez, casi al llegar al Bulevar Xicoténcatl, en los límites con la Colonia Las Vegas, aproximadamente a las 15:30 horas.
El hombre quien, todavía no ha sido identificado, perdió la vida a bordo de un automóvil Nissan Tsuru color blanco, que quedó sobre la banqueta luego de que aparentemente dio marcha atrás durante el ataque.
Por el lado de la puerta del copiloto se apreciaron cinco orificios por impacto de bala, mientras que en el asiento del piloto se observaron otros cuatro.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, y minutos después paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron únicamente a confirmar el deceso del masculino.
Personal militar resguardó el perímetro de la escena a la espera de que Fiscalía General del Estado acuda a realizar las diligencias pertinentes e iniciar la indagatoria del caso.