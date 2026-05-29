Seguridad
|
Violencia

Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Por el lado de la puerta del copiloto se apreciaron cinco orificios por impacto de bala, mientras que en el asiento del piloto se observaron otros cuatro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/05/2026 16:20
29/05/2026 16:20

Un automovilista murió asesinado a balazos durante la tarde de este viernes 29 de mayo, y frente al automóvil fue abandonado un cerdito de peluche, en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

El crimen se cometió sobre la Calle Benito Juárez, casi al llegar al Bulevar Xicoténcatl, en los límites con la Colonia Las Vegas, aproximadamente a las 15:30 horas.

$!Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

El hombre quien, todavía no ha sido identificado, perdió la vida a bordo de un automóvil Nissan Tsuru color blanco, que quedó sobre la banqueta luego de que aparentemente dio marcha atrás durante el ataque.

$!Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Por el lado de la puerta del copiloto se apreciaron cinco orificios por impacto de bala, mientras que en el asiento del piloto se observaron otros cuatro.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, y minutos después paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron únicamente a confirmar el deceso del masculino.

$!Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Personal militar resguardó el perímetro de la escena a la espera de que Fiscalía General del Estado acuda a realizar las diligencias pertinentes e iniciar la indagatoria del caso.

#Violencia
#Asesinato
#Ataque a balazos
#Culiacán
#Homicidio
#Inseguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube