$!Asesinan a automovilista y abandonan cerdito de peluche en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán

Un automovilista murió asesinado a balazos durante la tarde de este viernes 29 de mayo, y frente al automóvil fue abandonado un cerdito de peluche, en la Colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

El crimen se cometió sobre la Calle Benito Juárez, casi al llegar al Bulevar Xicoténcatl, en los límites con la Colonia Las Vegas, aproximadamente a las 15:30 horas.