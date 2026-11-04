$!Asesinan a balazos a abogada penalista en avenida Carlos Canseco, en Mazatlán

El ataque ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando la mujer circulaba de sur a norte por la avenida Carlos Canseco, en el tramo ubicado entre los antiguos campos de la Liga Mazatlán y el fraccionamiento Mediterráneo.

La víctima fue identificada como María de los Ángeles, de 48 años, quien quedó sin vida en el interior de la unidad tras ser atacada a disparos desde otro vehículo en movimiento.

MAZATLÁN. _ Una abogada penalista fue asesinada a balazos la tarde de este miércoles cuando circulaba en un automóvil Mazda 3, color gris, sobre la avenida Carlos Canseco, en Mazatlán.

Tras la agresión, el cristal del lado del conductor quedó completamente destrozado por los impactos de bala que lo atravesaron y alcanzaron a la mujer, quien murió dentro del automóvil.

Hasta el momento se desconoce si María de los Ángeles viajaba sola o acompañada al momento del ataque.

Luego de recibir el reporte, elementos de Bomberos Veteranos y de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que en el interior de un vehículo se encontraba una mujer sin vida.

Con el asesinato de la abogada penalista, suman tres mujeres asesinadas en Sinaloa durante los primeros cuatro días de noviembre, dos de ellas en Mazatlán. Con estos casos, la cifra de mujeres asesinadas en el estado asciende a 138 en lo que va de 2026.

La zona fue acordonada y resguardada por las autoridades, mientras personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.