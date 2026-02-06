$!Asesinan a balazos a Aldrin Isaac en el fraccionamiento San Isidro, al sur de Culiacán

El occiso, de 35 años, caminaba por la banqueta de la calle Constituyente Francisco Mujica, casi esquina con la calle Volcán de Tequila, cuando fue agredido a tiros.

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Aldrin Isaac fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en el fraccionamiento San Isidro, al sur de Culiacán.

Su cuerpo quedó tendido al costado de una zona de terracería junto a unos departamentos del sector.

La víctima vestía una playera manga corta color gris, pantalón de mezclilla y tenis negros, además de traer consigo una mochila color gris con detalles en negro.

Los reportes de disparos de arma de fuego en el sector movilizaron a efectivos del Ejército Mexicano, aproximadamente a las 17:45 horas, quienes arribaron al punto y confirmaron el homicidio.

El personal castrense aseguró el perímetro para la posterior intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado.