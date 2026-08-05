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Violencia

Asesinan a balazos a automovilista en el Malecón Viejo de Culiacán, frente a cajeros de CFE

La víctima no ha sido identificada, fue privada de la vida la tarde de este miércoles mientras permanecía dentro de un Nissan March blanco sobre sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/08/2026 15:45
05/08/2026 15:45

CULIACÁN. _ Un automovilista fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles mientras se encontraba a bordo de su vehículo, frente a un cajero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en Culiacán.

La víctima permanece sin ser identificada oficialmente por las autoridades. Su cuerpo quedó al interior de un automóvil Nissan March blanco, detenido a la orilla del carril de oriente a poniente.

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En el lugar se constató que el vehículo presentaba al menos un impacto de bala en la ventanilla del conductor.

Autoridades de seguridad confirmaron el homicidio alrededor de las 14:40 horas y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos del Malecón para resguardar la escena.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e integrarlos a la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de su identificación oficial.

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