Seguridad
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Ataque armado

Asesinan a balazos a automovilista tras ataque armado cerca del Campo El Diez, en Culiacán

El conductor no ha sido identificado; chocó contra la jardinera de una estación de servicio tras perder el control del vehículo en la carretera Culiacán-Mazatlán, a unos metros de un retén militar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/10/2026 13:54
06/10/2026 13:54

CULIACÁN. _ Un hombre hasta el momento no identificado fue asesinado a balazos la tarde de este martes tras ser interceptado por un grupo armado cuando circulaba sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del trébol del Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.

El ataque se registró a pocos metros de un retén militar establecido sobre la rúa federal. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima transitaba a bordo de un automóvil Kia Forte blanco, de modelo reciente, cuando civiles armados le dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras la agresión, el conductor perdió el control de la unidad, subió a la banqueta de una estación de gasolina y terminó impactándose contra una jardinera del establecimiento. El automóvil presentó múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería y los cristales.

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Socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar las primeras atenciones; sin embargo, confirmaron que el automovilista ya no contaba con signos vitales y quedó sin vida en el interior del vehículo. La víctima vestía una camisa color tinta con rayas negras en los hombros.

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Elementos de seguridad acordonaron la escena para resguardar la zona, mientras que personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.

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