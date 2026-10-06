$!Asesinan a balazos a automovilista tras ataque armado cerca del Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre hasta el momento no identificado fue asesinado a balazos la tarde de este martes tras ser interceptado por un grupo armado cuando circulaba sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del trébol del Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.

El ataque se registró a pocos metros de un retén militar establecido sobre la rúa federal. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima transitaba a bordo de un automóvil Kia Forte blanco, de modelo reciente, cuando civiles armados le dispararon en repetidas ocasiones.