$!Asesinan a balazos a automovilista tras ataque armado cerca del Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre hasta el momento no identificado fue asesinado a balazos la tarde de este martes tras ser interceptado por un grupo armado cuando circulaba sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del trébol del Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.
El ataque se registró a pocos metros de un retén militar establecido sobre la rúa federal. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima transitaba a bordo de un automóvil Kia Forte blanco, de modelo reciente, cuando civiles armados le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, el conductor perdió el control de la unidad, subió a la banqueta de una estación de gasolina y terminó impactándose contra una jardinera del establecimiento. El automóvil presentó múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería y los cristales.
Socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar las primeras atenciones; sin embargo, confirmaron que el automovilista ya no contaba con signos vitales y quedó sin vida en el interior del vehículo. La víctima vestía una camisa color tinta con rayas negras en los hombros.
Elementos de seguridad acordonaron la escena para resguardar la zona, mientras que personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.