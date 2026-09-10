$!Asesinan a balazos a Brayan Alexis en Infonavit Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Brayan Alexis, de 25 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 10 de septiembre durante un ataque en el sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán. El homicidio ocurrió sobre la Calle Enrique González, entre los andadores Luis Barragana y José María Velasco, alrededor de las 20:15 horas.

El occiso, quien vestía una playera roja, quedó tendido bocabajo sobre la banqueta, a un costado de una camioneta Ford Ranger blanca. Al atender el reporte, corporaciones confirmaron el deceso y aseguraron sobre la calle cerca de ocho casquillos percutidos de arma de fuego.