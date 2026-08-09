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Violencia

Asesinan a balazos a canadiense dentro de su casa rodante en El Quelite, Mazatlán

El hombre, identificado como Rafael, de aproximadamente 65 años, es localizado sin vida tras un reporte de disparos en la comunidad de El Chapotal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/08/2026 07:57
09/08/2026 07:57

MAZATLÁN._ Un hombre originario de Canadá fue asesinado a balazos al interior de su casa móvil instalada desde hace años en la sindicatura de El Quelite, en Mazatlán.

Habitantes de la comunidad reportaron disparos a las 22:55 horas del sábado 8 de agosto y señalaron el camino a El Chapotal.

Según versiones, la víctima regresaba de un viaje y al ingresar a su casa rodante descubrió que había sido allanada.

Tras investigar, habría ido a encarar al presunto responsable, al cual amenazó con denunciarlo a las autoridades. Al parecer, el señalado regresó al camper y asesinó al hombre con varios disparos.

Tras el reporte de detonaciones, policías municipales ingresaron al lugar y descubrieron sin vida al residente extranjero, por lo que procedieron a acordonar la zona y reportaron el deceso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado por los habitantes como Rafael “N”, de aproximadamente 65 años.

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