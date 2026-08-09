Asesinan a balazos a canadiense dentro de su casa rodante en El Quelite, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre originario de Canadá fue asesinado a balazos al interior de su casa móvil instalada desde hace años en la sindicatura de El Quelite, en Mazatlán.

Habitantes de la comunidad reportaron disparos a las 22:55 horas del sábado 8 de agosto y señalaron el camino a El Chapotal.

Según versiones, la víctima regresaba de un viaje y al ingresar a su casa rodante descubrió que había sido allanada.

Tras investigar, habría ido a encarar al presunto responsable, al cual amenazó con denunciarlo a las autoridades. Al parecer, el señalado regresó al camper y asesinó al hombre con varios disparos.

Tras el reporte de detonaciones, policías municipales ingresaron al lugar y descubrieron sin vida al residente extranjero, por lo que procedieron a acordonar la zona y reportaron el deceso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado por los habitantes como Rafael “N”, de aproximadamente 65 años.