$!Asesinan a balazos a ciclista en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán

Una persona que viajaba en bicicleta fue asesinada a balazos la noche de este domingo 22 de marzo en la colonia Lomas del Magisterio, al norte de la ciudad de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:40 horas, luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona sin vida.

La agresión ocurrió sobre la avenida Socoyotzil, entre las calles Justicia Social y Cobalto, donde la víctima quedó recostada sobre el pavimento, justo a un costado de su bicicleta.