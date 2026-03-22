$!Asesinan a balazos a ciclista en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán

Una persona que viajaba en bicicleta fue asesinada a balazos la noche de este domingo 22 de marzo en la colonia Lomas del Magisterio, al norte de la ciudad de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 20:40 horas, luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona sin vida.
La agresión ocurrió sobre la avenida Socoyotzil, entre las calles Justicia Social y Cobalto, donde la víctima quedó recostada sobre el pavimento, justo a un costado de su bicicleta.
Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada; sin embargo, se informó que se trata de una persona del sexo masculino.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro y resguardar la escena del crimen.
Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación.
Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y su identificación oficial.