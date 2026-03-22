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Violencia

Asesinan a balazos a ciclista en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán

La víctima quedó sin vida junto a su bicicleta tras el ataque; autoridades acordonaron la zona para iniciar las investigaciones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/03/2026 21:12
22/03/2026 21:12

Una persona que viajaba en bicicleta fue asesinada a balazos la noche de este domingo 22 de marzo en la colonia Lomas del Magisterio, al norte de la ciudad de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:40 horas, luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona sin vida.

La agresión ocurrió sobre la avenida Socoyotzil, entre las calles Justicia Social y Cobalto, donde la víctima quedó recostada sobre el pavimento, justo a un costado de su bicicleta.

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Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada; sin embargo, se informó que se trata de una persona del sexo masculino.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro y resguardar la escena del crimen.

Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y su identificación oficial.

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