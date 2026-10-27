$!Asesinan a balazos a ciclista frente a la Feria Ganadera de Sinaloa, en Culiacán

Un hombre de 49 años llamado Jesús Gabriel perdió la vida tras ser atacado a balazos durante la noche de este martes, cuando transitaba en bicicleta frente a la Feria Ganadera de Sinaloa, en Culiacán.

De acuerdo con reportes de autoridades el crimen se suscitó alrededor de las 21: 15 horas de este 27 de octubre, sobre la Calzada de Las Torres o Paseo de los Ganaderos, al sur de la capital.

La víctima vestía una playera blanca de la selección de fútbol de Francia y un pantalón de vestir color azul oscuro.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se apersonaron para tratar de brindar auxilio al hombre, pero este ya no presentaba signos vitales.

Su cuerpo quedó tendido boca arriba a la orilla del carril oriente a poniente, en donde falleció de manera instantánea tras recibir disparos en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza.