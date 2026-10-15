$!Asesinan a balazos a ciclista junto a un kínder en el sector Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona de aspecto joven, que transitaba en bicicleta, fue asesinada a balazos durante la tarde de este jueves junto al Jardín de Niños Mariano Escobedo del sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

En el mismo ataque resultó lesionado otro joven, que habría recibido una esquirla en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital. Ambas víctimas permanecen sin identificar

El fallecido es de complexión delgada, tez morena, y vestía un pantalón de mezclilla azul, playera y huaraches rojos; además, tenía tatuajes en los antebrazos.

Según el reporte oficial, ambos fueron atacados a tiros por la Avenida Antonio Nakayama esquina con la Calle Mauricio Magdaleno, alrededor de las 17:00 horas.