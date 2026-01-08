Asesinan a balazos a Claudia en Guasave cuando se dirigía a su trabajo

Claudia del Rosario, de 32 años de edad, fue asesinada a balazos la tarde de este jueves en Guasave, cuando se dirigía a su trabajo.

La agresión se registró alrededor de las 15:42 horas en la colonia Del Bosque, sobre la calle Acacias, entre Heriberto Valdez y la avenida López Mateos.

La víctima fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica; sin embargo, falleció minutos después a causa de las heridas producidas por el arma de fuego.

De acuerdo con testigos, Claudia habría sido atacada por un sujeto que llevaba el rostro cubierto, quien tras efectuar los disparos huyó a bordo de un vehículo.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que la Guardia Nacional desplegó un operativo en el sector.