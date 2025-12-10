$!Asesinan a balazos a Comandanta de la Policía Municipal de Culiacán

Una Comandanta de la Red Púrpura de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinada a balazos la noche de este miércoles cerca de Los Alamitos, en Navolato.

La oficial, identificada como Nayeli, de 42 años de edad, lideraba un grupo de la Red Púrpura de la corporación local.

El hecho se reportó a la línea de emergencias de las autoridades cerca de las 22:00 horas de este 10 de diciembre, sobre la carretera Culiacán-Navolato.