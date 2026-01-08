$!Asesinan a balazos a Comisaria de Bachigualatito y hieren a su hermano, en Culiacán

La Comisaria del Ejido Bachigualatito, Mirna Karime “N”, fue asesinada a balazos durante la mañana de este jueves dentro de un domicilio en dicha localidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas de este 8 de enero, en una casa ubicada sobre la calle Francisco Ramírez, casi esquina con la calle Benigno Aispuro.

De manera preliminar, autoridades apuntan a que la agresión se cometió desde afuera de la vivienda donde fue privada de la vida la funcionaria municipal.

Frente a dicha casa, en un parque de la comunidad, se encontraron varios casquillos percutidos regados por el suelo.