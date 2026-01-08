$!Asesinan a balazos a Comisaria de Bachigualatito y hieren a su hermano, en Culiacán

La Comisaria del Ejido Bachigualatito, Mirna Karime “N”, fue asesinada a balazos durante la mañana de este jueves dentro de un domicilio en dicha localidad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas de este 8 de enero, en una casa ubicada sobre la calle Francisco Ramírez, casi esquina con la calle Benigno Aispuro.
De manera preliminar, autoridades apuntan a que la agresión se cometió desde afuera de la vivienda donde fue privada de la vida la funcionaria municipal.
Frente a dicha casa, en un parque de la comunidad, se encontraron varios casquillos percutidos regados por el suelo.
En los mismos hechos, un hombre identificado por vecinos como Daniel “N”, presunto hermano de la Comisaria, presentó heridas de bala en la pierna derecha.
Al lugar arribó personal de la Secretaría de Marina para asegurar y acordonar la escena, mientras que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana atendió el hecho para auxiliar al hombre herido.
Agentes navales se mantienen a la espera de que acuda al hecho personal ministerial, para que procesen el sitio y comiencen las investigaciones del caso.