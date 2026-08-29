$!Asesinan a balazos a conductor de una camioneta en la Nuevo Milenio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una camioneta en la Colonia Nuevo Milenio, por la zona de la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:25 horas de este sábado en la Avenida Francisco González Bocanegra, casi esquina con Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

De acuerdo a los primeros reportes, en medio de la lluvia un hombre armado que viajaba en una motocicleta disparó contra el conductor de la camioneta, quien quedó muerto en la calle.

Al lugar arribaron elementos policiacos y personal de las fuerzas federales.