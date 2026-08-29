$!Asesinan a balazos a conductor de una camioneta en la Nuevo Milenio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una camioneta en la Colonia Nuevo Milenio, por la zona de la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán.
Los hechos se registraron alrededor de las 19:25 horas de este sábado en la Avenida Francisco González Bocanegra, casi esquina con Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.
De acuerdo a los primeros reportes, en medio de la lluvia un hombre armado que viajaba en una motocicleta disparó contra el conductor de la camioneta, quien quedó muerto en la calle.
Al lugar arribaron elementos policiacos y personal de las fuerzas federales.
Con este hecho suman cuatro hombres y dos mujeres asesinadas a balazos solo este sábado en Mazatlán.
Estos hechos violentos se dan en medio del patrullaje de cientos de elementos del Ejército Mexicano y la Marina.
Además se dan en el día en que la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán recibió 320 uniformes, 10 patrullas y 10 motopatrullas, destinadas a las labores preventivas en Mazatlán.
Atacan vivienda en el Fraccionamiento Melina
Alrededor de las 20:20 horas de este sábado se registró también el ataque a balazos contra una vivienda en el Fraccionamiento Melina.
El ataque fue por la Calle Acceso Martha, en el asentamiento ubicado sobre la Calle Camino al Conchi, casi esquina con el Libramiento Luis Donaldo Colosio.