$!Asesinan a balazos a conductor en la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor de un auto sedán fue asesinado este jueves en la avenida Gabriel Leyva, a la altura del fraccionamiento Santa Cecilia, por hombres armados que lo persiguieron.

Las detonaciones se reportaron a las 18:50 horas, indicando la esquina con la calle Estrella.

Versiones recabadas indican que el automovilista era perseguido desde la avenida Pesqueira, de la colonia Libertad, y logró internarse a la Gabriel Leyva, pero fue alcanzado por los motociclistas, quienes le dispararon en varias ocasiones.

El conductor quedó sin vida dentro del automóvil Nissan Sentra, que ya sin control chocó contra una guarnición donde perdió la defensa delantera y se detuvo por completo al chocar contra un poste de concreto.