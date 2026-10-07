$!Asesinan a balazos a conductor en la colonia Adolfo López Mateos, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un conductor fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en un ataque directo registrado en la colonia Adolfo López Mateos, en Mazatlán.

El atentado ocurrió a las 14:20 horas en la esquina de la avenida Revolución y la calle Rafael Buelna. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor de un automóvil Nissan March cuando circulaba por la vialidad.

Tras las detonaciones, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y solicitaron la presencia de cuerpos de auxilio. Minutos después, paramédicos de Bomberos Veteranos arribaron para brindar atención médica, pero confirmaron que el agredido ya no contaba con signos vitales.