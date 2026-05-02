$!Asesinan a balazos a conductor en la colonia Pedregal del Humaya, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 2 de mayo mientras circulaba en su vehículo por calles de la colonia Pedregal del Humaya, al norte de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 10:00 horas al número de emergencias 911, tras registrarse detonaciones de arma de fuego y la presencia de un automóvil baleado sobre la avenida Obrero Mundial, entre las calles Jade y Federico Engels.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron un vehículo Mazda 3 color blanco con múltiples impactos de bala, principalmente en el área del parabrisas del lado del conductor.
Al revisar la unidad, los efectivos encontraron a un hombre en el interior, quien presentaba varias heridas producidas por arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.
Ante el hallazgo, los militares procedieron a asegurar la zona y cerraron parcialmente la circulación en ambos carriles de la avenida para facilitar las labores de las autoridades.
Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes apoyaron en el resguardo del área.
Peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley.
El vehículo será retirado con una grúa y llevado a una pensión como parte de las investigaciones. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.