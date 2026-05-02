$!Asesinan a balazos a conductor en la colonia Pedregal del Humaya, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 2 de mayo mientras circulaba en su vehículo por calles de la colonia Pedregal del Humaya, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:00 horas al número de emergencias 911, tras registrarse detonaciones de arma de fuego y la presencia de un automóvil baleado sobre la avenida Obrero Mundial, entre las calles Jade y Federico Engels.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron un vehículo Mazda 3 color blanco con múltiples impactos de bala, principalmente en el área del parabrisas del lado del conductor.