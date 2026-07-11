$!Asesinan a balazos a conductor por la avenida Álvaro Obregón, en la Lombardo Toledano, en Culiacán

Un conductor fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 11 de julio cuando transitaba por la avenida Álvaro Obregón, en la zona norte de Culiacán. La agresión fue contra el conductor de un vehículo Chevrolet sedán de color gris claro, quien fue interceptado cuando circulaba de norte a sur, casi al llegar a la calle Profesora Velina León de Medina, en la colonia Vicente Lombardo Toledano.







Fue cerca de las 11:50 horas que comerciantes del sitio y vecinos reportaron múltiples disparos de arma de fuego, y autoridades confirmaron que se trató de un ataque armado contra el ocupante de dicho vehículo. El carro quedó varado a aproximadamente 30 metros del semáforo, con alrededor de una docena de orificios por impactos de bala en el parabrisas.





