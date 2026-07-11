$!Asesinan a balazos a conductor por la avenida Álvaro Obregón, en la Lombardo Toledano, en Culiacán

Un conductor fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 11 de julio cuando transitaba por la avenida Álvaro Obregón, en la zona norte de Culiacán.
La agresión fue contra el conductor de un vehículo Chevrolet sedán de color gris claro, quien fue interceptado cuando circulaba de norte a sur, casi al llegar a la calle Profesora Velina León de Medina, en la colonia Vicente Lombardo Toledano.
Fue cerca de las 11:50 horas que comerciantes del sitio y vecinos reportaron múltiples disparos de arma de fuego, y autoridades confirmaron que se trató de un ataque armado contra el ocupante de dicho vehículo.
El carro quedó varado a aproximadamente 30 metros del semáforo, con alrededor de una docena de orificios por impactos de bala en el parabrisas.
Socorristas de Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y encontraron que la persona ya no presentaba signos vitales.
Personal militar y elementos policiales se encargaron de acordonar la escena desde la calle Martiniana Romero hasta el cruce ya mencionado.
Agentes de seguridad solicitaron el apoyo de una grúa de Fiscalía General del Estado, para llevar el vehículo a la pensión de esta institución, y quede bajo resguardo de autoridades investigadoras.