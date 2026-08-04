$!Asesinan a balazos a creador de contenido durante transmisión en vivo en Culiacán

CULIACÁN._ Un creador de contenido, conocido en redes sociales como César Gastélum, fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 4 de agosto cuando realizaba una transmisión en vivo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Cerca de las 20:15 horas, César, junto con dos acompañantes, se encontraba afuera de un establecimiento de comida rápida por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, esquina con la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, contraesquina de la Fiscalía General del Estado.

En medio de su grabación, dos motociclistas los abordaron y uno de ellos abrió fuego directamente contra César, a quien le dio un disparo en la cabeza, lo que provocó su muerte instantánea. El occiso y sus dos acompañantes estaban disfrazados como repartidores de comida, como parte de un reto para su contenido de redes sociales.