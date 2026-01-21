$!Asesinan a balazos a Daniel Alfonso en un puesto de hot dogs en Villa Bonita, Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en el Fraccionamiento Villa Bonita, en la zona sur de Culiacán. El agredido fue identificado en el lugar bajo el nombre de Daniel Alfonso “N”, de 47 años, vecino del sector sur de la ciudad.

La agresión ocurrió en un establecimiento de venta de hot dogs ubicado sobre la Calle Paseo de los Himalayas, cruce con la Calle de Los Peninos, cerca de las 23:30 horas. La persona se encontraba en el negocio, del cual un familiar suyo sería dueño, al momento del ataque.