$!Asesinan a balazos a dependiente de tienda en la Colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN._ El dependiente de una tienda de conveniencia fue asesinado a balazos durante la noche del sábado 17 de octubre en la Colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche en la esquina de la Avenida General Fernando Cuén con la Calle Pablo Macías Valenzuela, a un costado del Cecati número 32.

La víctima fue identificada como Pedro Jesús “N”, de 20 años; paramédicos de Cruz Roja Mexicana trataron de auxiliarle, pero confirmaron que perdió la vida de manera instantánea tras el ataque.