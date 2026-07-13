$!Asesinan a balazos a dos hermanos en una llantera de Villas del Río, en Culiacán

Dos hermanos que trabajaban en una llantera fueron asesinados a balazos la tarde de este lunes 13 de julio en el fraccionamiento Villas del Río, al norte de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:00 horas en un establecimiento ubicado frente al bulevar Rolando Arjona, cerca de las vías del ferrocarril y frente a la Universidad Autónoma de Occidente.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Enrique y Luis Artemio se encontraban trabajando cuando varios civiles armados descendieron de un vehículo y les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.