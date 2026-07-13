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Violencia

Asesinan a balazos a dos hermanos en una llantera de Villas del Río, en Culiacán

Juan Enrique y Luis Artemio fueron atacados mientras trabajaban en un negocio ubicado frente al bulevar Rolando Arjona; ambos fallecieron en el lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/07/2026 18:18
13/07/2026 18:18

Dos hermanos que trabajaban en una llantera fueron asesinados a balazos la tarde de este lunes 13 de julio en el fraccionamiento Villas del Río, al norte de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:00 horas en un establecimiento ubicado frente al bulevar Rolando Arjona, cerca de las vías del ferrocarril y frente a la Universidad Autónoma de Occidente.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Enrique y Luis Artemio se encontraban trabajando cuando varios civiles armados descendieron de un vehículo y les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

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Uno de los hermanos quedó sin vida sobre una silla al interior del negocio, mientras que el otro intentó escapar corriendo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y quedó tendido detrás del inmueble.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y, tras revisar a las víctimas, confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

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