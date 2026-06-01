Asesinan a balazos a dos hombres en la colonia Díaz Ordaz en Culiacán

CULICÁN. _ Dos hombres que hasta el momento se encuentran sin identificar fueron asesinados a balazos en la colonia Díaz Ordaz, en la zona sur de la ciudad de Culiacán, durante la noche del pasado domingo 31 de mayo.

De acuerdo con reportes sobre los hechos, la alerta a las corporaciones de seguridad se recibió alrededor de las 23:00 horas, cuando se notificó sobre la presencia de dos personas sin vida por la avenida Hilario Medina, entre las calles Heriberto Jara y Félix Palavicini. Tras el aviso, elementos de seguridad pública se movilizaron de inmediato hacia el sitio para confirmar el hallazgo.

En el lugar de los hechos trascendió de manera extraoficial que las víctimas permanecían privadas ilegalmente de su libertad por sus captores, quienes las trasladaron hasta dicho punto para liberarlas y, de forma posterior, quitarles la vida con proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades confirmaron únicamente que se trata de dos personas del sexo masculino de complexión regular. Uno de los fallecidos vestía un pantalón de mezclilla azul claro y playera negra, mientras que el segundo portaba una playera negra y un short oscuro.

En la escena del crimen se localizó una cartulina de color naranja fosforescente que contenía un mensaje manuscrito cuyo texto exacto no fue revelado, el cual es atribuido por las autoridades a un grupo delincuencial. Asimismo, peritos e investigadores contabilizaron varios casquillos percutidos de armas de grueso calibre que quedaron esparcidos alrededor de los cuerpos.

Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sector para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias correspondientes.

Por su parte, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de trasladar los cuerpos al depósito de cadáveres de la institución, donde se les practicarán las necropsias de ley a la espera de que puedan ser identificados por sus familiares.