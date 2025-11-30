Asesinan a balazos a dos hombres en la colonia Los Mezcales, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este domingo 30 de noviembre en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

El hecho ocurrió sobre la calle Reynaldo Pérez Ortega, entre la Miguel de la Madrid y De la Loseta, en una zona habitacional del sector.

De acuerdo con los primeros informes, una llamada anónima realizada al número de emergencias 911, alrededor de las 03:30 horas, alertó sobre detonaciones y la presencia de dos personas tiradas sobre la vialidad.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que ambos hombres ya no presentaban signos vitales, por lo que procedieron a asegurar el área y colocar la cinta de resguardo correspondiente.

Uno de los fallecidos fue identificado como Jesús Alejandro “N”, de 26 años de edad y residente del fraccionamiento Jardines de la Sierra.

El segundo hombre, quien también presentaba múltiples impactos de bala, no pudo ser identificado en el lugar debido a la falta de documentos y será el Servicio Médico Forense quien determine su identidad.

Los cuerpos fueron hallados en la vía pública, donde también se localizaron casquillos percutidos que fueron asegurados por las autoridades.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron la recopilación de indicios en el sitio, mientras que agentes del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado efectuaron las entrevistas y diligencias iniciales para integrar la carpeta de investigación.