Seguridad
Violencia

Asesinan a balazos a dos hombres en sierra de Concordia

Las víctimas fueron localizadas en un camino de terracería entre las comunidades San Juan de Jacobo y Las Iguanas
Juvencio Villanueva |
05/02/2026 17:22
CONCORDIA._ Los cuerpos de dos hombres asesinados, con impactos de arma de fuego, fueron localizados en un camino de terracería en la sierra de Concordia.

El hallazgo de los cadáveres se reportó a las 09:20 horas de este jueves, en un camino de terracería entre las comunidades de San Juan de Jacobo y Las Iguanas, Concordia.

Personal de la Fiscalía General del Estado, Policías de Investigación y elementos del Ejército se trasladaron al lugar señalado en el reporte, donde los primeros se encargaron de las diligencias correspondientes, mientras el personal castrense mantenía un perímetro de seguridad.

Los cuerpos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense a Mazatlán, donde se espera sean reclamamos por sus familiares.

