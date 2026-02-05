$!Asesinan a balazos a dos hombres en sierra de Concordia

CONCORDIA._ Los cuerpos de dos hombres asesinados, con impactos de arma de fuego, fueron localizados en un camino de terracería en la sierra de Concordia.

El hallazgo de los cadáveres se reportó a las 09:20 horas de este jueves, en un camino de terracería entre las comunidades de San Juan de Jacobo y Las Iguanas, Concordia.