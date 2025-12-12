$!Asesinan a balazos a dos hombres en una vivienda de la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Dos hombres fueron asesinados a balazos en la mañana de este viernes 12 de diciembre en un inmueble de la colonia Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán.

La agresión ocurrió sobre la calle Constituyente Matías Rodríguez, entre José María Truchuelo y Rubén Martí, en las inmediaciones con la colonia Esthela Ortiz de Toledo.

Ambas víctimas habrían sido agredidas al interior de un domicilio de color azul claro, en donde se observaba acumulación de escombros y residuos de plástico.