$!Asesinan a balazos a dos mujeres en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la tarde de este viernes 16 de enero en la colonia Juntas de Humaya, al norte de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida principal que conduce hacia las vías del ferrocarril, donde se reportó a los servicios de emergencia la presencia de personas lesionadas por disparos de arma de fuego.
Al arribar al sitio, paramédicos y elementos de distintas corporaciones de seguridad confirmaron el hallazgo de dos mujeres sin vida, cuyos cuerpos se encontraban tirados entre la maleza, cerca de un parque del sector y a la orilla de las vías del tren.
En un primer momento, los reportes señalaban que se trataba de dos personas heridas, pero en la escena se confirmaron las muertes de ambas mujeres.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas; únicamente se informó que ambas son de apariencia joven, complexión delgada y tez morena.
Una de ellas vestía un combinado deportivo color negro y tenis del mismo color; la otra portaba una playera gris, chaqueta negra, pantalón y tenis negros, y traía un bolso rojo.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad para preservar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.