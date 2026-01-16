$!Asesinan a balazos a dos mujeres en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la tarde de este viernes 16 de enero en la colonia Juntas de Humaya, al norte de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 19:00 horas sobre la avenida principal que conduce hacia las vías del ferrocarril, donde se reportó a los servicios de emergencia la presencia de personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Al arribar al sitio, paramédicos y elementos de distintas corporaciones de seguridad confirmaron el hallazgo de dos mujeres sin vida, cuyos cuerpos se encontraban tirados entre la maleza, cerca de un parque del sector y a la orilla de las vías del tren.