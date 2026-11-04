$!Asesinan a balazos a dueño de frutería en el mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Luis Alberto “N”, de 46 años, propietario de una frutería del mercado Miguel Hidalgo, en la colonia Juárez, en Mazatlán, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

La víctima quedó sin vida entre los estantes de fruta del establecimiento de su propiedad, ubicado en el cruce de las calles 13 de Abril y Rafael Buelna, luego de ser atacada por sujetos armados.

El homicidio ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando las autoridades recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en el sector. De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en la zona, se escucharon al menos seis disparos, de los cuales aparentemente dos impactaron en la cabeza de Luis Alberto.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja para atender al lesionado. Sin embargo, al ser valorado por los socorristas, el hombre ya no presentaba signos vitales.